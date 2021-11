Amadeus IT : Stable après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Amadeus IT se montre stable à Madrid, après la publication vendredi soir, par le groupe de solutions pour la distribution de voyages, d'un bénéfice ajusté de 23,8 millions d'euros pour le troisième trimestre 2021, en chute de 92,6% par rapport à la même période de 2019.



'Le CA est ressorti à 739 millions d'euros, 1% en dessous des attentes, pénalisé par l'impact du variant Delta sur le volume d'embarquement de passagers de l'activité Air IT Solutions', note Oddo, ajoutant toutefois que 'l'horizon du trafic aérien international s'éclaircit'.



'La forte dynamique nord-américaine et les nouvelles de gains de parts de marché liées à Expedia sont de bon augure pour 2022', juge de son côté UBS, précisant que 'cependant, les effets de mix défavorables restent des risques'.



