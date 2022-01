Amadeus IT : Profite de deux analyses positives

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 3% profitant de plusieurs analyses positives.



Barclays relève sa recommandation sur Amadeus IT de 'sous-pondérer' à 'surpondérer', avec un objectif de cours remonté de 45 à 70 euros, estimant 'avoir précédemment sous-estimé la force concurrentielle' de la plateforme espagnole de gestion pour la vente de voyages.



'Nous voyons maintenant une opportunité significative pour Amadeus d'augmenter encore sa part de marché, compte tenu des progrès relatifs réalisés par l'entreprise au cours des deux dernières années', affirme le broker.



Il prévoit un gain de part de marché de cinq points d'ici 2025, 'soutenu par de récents contrats, tandis qu'une hausse supplémentaire serait possible si elle signait avec l'une des grandes compagnies aériennes restantes telles que Delta, United Airlines et EasyJet'.



Oddo BHF réaffirme également son opinion 'surperformance' sur Amadeus IT Group avec un objectif de cours ajusté de 74 à 72 euros, estimant que la plateforme espagnole de gestion pour la vente de voyages 'devrait passer sans encombre la zone de turbulence Omicron'.



'La situation sanitaire devrait rester préoccupante en début d'année 2022', reconnait l'analyste, qui comprend toutefois que 'les vaccins actuels sont efficaces' et reste confiant dans la dynamique de re-accélération de la reprise du trafic aérien.



Selon lui, le titre se traite actuellement avec une décote par rapport à ses pairs, qui 'ne semble pas justifiée car Amadeus est un acteur sorti renforcé de la crise face à ses concurrents directs et car l'année 2023 ne devrait pas être une année totalement normative'.



