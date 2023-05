Amadeus : Bénéfice ajusté en hausse de 187,6% à 273,1 ME

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires en croissance de 43,0%, à 1 311,3 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars 2023.



Le nombre de passagers embarqués dans Air IT Solutions a augmenté de 55,1 % pour atteindre 409,5 millions.



Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de la Distribution Air de 678,9 millions d'euros en croissance de 52,2%. Celui d'Air IT Solutions a progressé de 35,7%, à 424,9 millions d'euros au 31 mars 2023. Le chiffre d'affaires de l'activité Hospitality & Other Solutions a progressé de 31,3%, à 207,5 millions d'euros.



Amadeus enregistre un EBITDA en hausse de 72,3% à 509,8 millions d'euros au premier trimestre. Le bénéfice ajusté a augmenté de 187,6%, à 273,1 millions d'euros. L'endettement financier net s'élève à 2 026,0 millions d'euros au 31 mars 2023 (1,1 fois l'EBITDA des douze derniers mois).



Luis Maroto, Président-directeur général d'Amadeus, a déclaré: ' Amadeus a commencé l'année en force, avec de solides performances opérationnelles et financières dans tous nos segments. Le trafic aérien s'est amélioré à l'échelle mondiale, tant au niveau national qu'international, bien qu'à des rythmes différents. Le trafic Asie-Pacifique s'est particulièrement bien redressé, avec des réservations Amadeus en hausse de plus de 150 % et des passagers embarqués supérieurs à 120 % au premier trimestre par rapport à la même période de l'année dernière '.



