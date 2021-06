AMA : Lancement de son introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - AMA annonce le lancement de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris. La fourchette indicative du prix de l'offre applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global est fixée entre 6,60 euros et 8,90 euros par action.



La société va procéder à l'émission d'actions ordinaires nouvelles pour un montant d'environ 40 millions d'euros (correspondant à un nombre d'actions nouvelles compris entre 4 494 383 et 6 060 607 suivant le prix final de l'offre).



L'option de surallocation portant sur l'émission d'actions ordinaires nouvelles représente un maximum de 15% du nombre d'actions nouvelles, soit un nombre maximum d'actions nouvelles supplémentaires compris entre 674 157 et 909 091 suivant le prix final de l'offre.



L'offre débute le 18 juin 2021 et la clôture de l'offre à prix ouvert est prévue le 28 juin 2021 à 17h (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20h (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.



