Altice USA : Un analyste dégrade, le titre décroche

(CercleFinance.com) - Le titre Altice USA chute ce lundi à la Bourse de New York suite à une dégradation du conseil de Credit Suisse, passé de 'surperformance' à 'neutre' sur la filiale américaine du groupe de télécommunications européens.



Une heure après l'ouverture, l'action Altice USA décroche de 5% alors que l'indice S&P 500 est globalement inchangé.



Credit Suisse, qui abaisse en outre son objectif de cours de 46 à 24 dollars, explique qu'il préfère se tenir à l'écart de la valeur en attendant de disposer de davantage d'éléments sur les objectifs stratégiques du groupe.



'Nous reconnaissons qu'Altice USA se traite aujourd'hui bien en-dessous de sa valeur comptable et que la réorientation de l'équipe d'une direction, qui s'est déplacée d'une attention sur les marges et les rachats d'actions vers une stratégie plus agressive dans la fibre, pourrait s'avérer gagnante sur le long terme', écrit l'intermédiaire.



'En même temps, nous nous nous sommes trompés quant à la compétitivité d'Altice dans le haut débit et sur ses perspectives à court ter moyen termes', tempère-t-il dans une note.



Les analystes de la banque suisse estiment par ailleurs que la nouvelle stratégie déployée par l'équipe de management (et qui sera détaillée lors des résultats de 3ème trimestre) pourrait prendre 'au moins plusieurs trimestres' avant de porter ses fruits.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.