Altice USA : En repli, CPP Investments a vendu ses actions

(CercleFinance.com) - Les actions d'Altice USA sont en repli de près de 1% alors qu'un de ses plus gros investisseurs, The Canada Pension Plan Investment Board, a vendu plus de 11 millions d'actions après la fermeture du marché hier.



Dans un communiqué publié hier, Altice USA a déclaré que CPP Investments - le gestionnaire de placements de millions de retraités canadiens - avait vendu 11,2 millions d'actions de catégorie A à un courtier, ce qui représentait la quasi-totalité de sa participation restante dans la société.



Altice USA a déclaré avoir acheté environ 2,2 millions d'actions directement auprès du courtier, pour un prix total d'environ 52 millions de dollars.



