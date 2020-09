Alstom : Mise en service d'un train à hydrogène en Autriche

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la mise en service d'un train à hydrogène en Autriche à Vienne.



Un train à hydrogène va assurer pour la toute première fois un service voyageurs régulier pour ÖBB jusqu'à la fin novembre, la compagnie ferroviaire autrichienne.



Le Coradia iLint est équipé de piles à combustible qui lui permettent de transformer l'hydrogène et l'oxygène en électricité. Le train n'émet aucune émission lorsqu'il est en fonctionnement.





' Sa technologie de propulsion sans émission offre une alternative écologique aux trains diesel traditionnels, surtout sur les lignes non électrifiées ' a déclaré le Jörg Nikutta, DG d'Alstom Allemagne et Autriche, lors de la cérémonie de lancement à Vienne.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.