Alstom : Contrat de 876 ME pour le métro du Caire

(CercleFinance.com) - Alstom et l'Autorité Nationale des Tunnels (NAT) égyptienne ont annoncé aujourd'hui un accord portant sur 55 trains de 9 voitures Metropolis et un contrat de maintenance de 8 ans, d'une valeur de 876 millions d'euros, pour la modernisation de la ligne 1 du métro du Caire, un projet financé par le gouvernement français.



Les améliorations visées par ce contrat font partie de la stratégie du gouvernement égyptien pour augmenter et améliorer la capacité des transports publics, ainsi que l'expérience des passagers.



Alstom précise que l'éco-conception de ce métro permet d'améliorer son efficacité énergétique et de disposer d'un matériel recyclable à 98 %.



Par ailleurs, 'des solutions numériques intégrées permettront l'information des passagers en temps réel, des cartes de parcours dynamiques, des affichages vidéo ainsi que la vidéosurveillance', précise Alstom.



