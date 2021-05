Alstom : Contrat avec la RATP pour sa solution I-CBTC

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir été choisi par la RATP pour fournir son système de pilotage automatique embarqué I-CBTC pour les lignes 10, 7bis, 3bis et 3 du métro parisien. Jusqu'à 91 rames des nouveaux trains MF19 seront ainsi équipées de cette solution.



La tranche ferme du contrat comprend l'adaptation de la solution I-CBTC et son déploiement sur les lignes 10, 7bis et 3bis (44 trains). Des tranches conditionnelles pourront être levées par RATP, telles que le déploiement sur la ligne 3 (47 trains).



Alstom assurera le développement, la validation, l'industrialisation, l'installation, les tests et la mise en service de sa solution I-CBTC. Trois sites en France contribueront à ce projet, à savoir Aix-en-Provence, Saint-Ouen et Villeurbanne.



