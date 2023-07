Alphabet : Verily lance une étude avec L'Oréal

(CercleFinance.com) - L'Oréal et Verily, filiale d'Alphabet, annoncent le lancement d'une étude pluriannuelle qui 'permettra aux chercheurs de mieux comprendre les facteurs biologiques, cliniques et environnementaux contribuant, au fil du temps, à la santé de la peau et des cheveux'.



Baptisée 'My Skin & Hair Journey', cette étude fera participer des milliers de femmes américaines, âgées de 18 à 70 ans, issues d'origines et de milieux sociaux divers. Certaines seront invitées à des tests complémentaires afin d'identifier des biomarqueurs.



L'Oréal s'appuiera sur les enseignements tirés de cette enquête de terrain pour développer des offres de beauté précises et innovantes, répondant ainsi aux objectifs et aux besoins de tous les consommateurs en matière de santé de la peau et des cheveux.



