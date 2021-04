Alphabet : Une nouvelle montre Casio sous Wear OS by Google

(CercleFinance.com) - Le japonais Casio a annoncé jeudi la sortie d'une montre intelligente résistante aux chocs fonctionnant sous le système d'exploitation Wear OS by Google.



Le modèle GSW-H1000 est doté de fonctions destinés à aider à rester en forme grâce à des objectifs d'activité au le suivi de la condition physique, par exemple en calculant le temps de trajet domicile-travail.



Dotée d'un capteur optique qui mesure la fréquence cardiaque, la nouvelle montre dispose d'une boussole, d'un capteur d'altitude et de pression d'air et offre une résistance à l'eau jusqu'à une profondeur de 200 mètres.



Casio précise qu'il s'agit de la première montre intelligente de la gamme G-Shock alimentée par le Wear OS.



Le groupe explique qu'elle se destine tout particulièrement aux adoptes de la course à pied, de séances d'entraînement en salle, de cyclisme sur route, de natation, voire d'activités plus extrêmes comme le surf et le snowboard.



