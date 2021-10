Alphabet : Progression de 68% du bénéfice net au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Alphabet a dévoilé mardi soir un bénéfice net en progression de 68% à plus de 18,9 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2021, soit 27,99 dollars par action, avec une marge opérationnelle améliorée de huit points à 32%.



Le géant technologique, maison-mère notamment du moteur de recherche Google et de la plateforme YouTube, a vu ses revenus s'accroitre de 41% (+39% à changes constants) pour atteindre 65,1 milliards de dollars.



'Nos investissements consistants pour soutenir la croissance à long terme se reflètent dans la forte performance financière', souligne la direction, qui pointe le développement de Google Cloud avec près de cinq milliards de dollars de revenus.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.