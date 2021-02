Alphabet : Progression de 43% du bénéfice net trimestriel

(CercleFinance.com) - Alphabet a dévoilé mardi soir un bénéfice net en progression de 43% à plus de 15,2 milliards de dollars pour le dernier trimestre 2020, soit 22,30 dollars par action, un BPA s'établissant donc largement au-dessus des attentes des analystes.



Le géant technologique, maison-mère du moteur de recherche Google et de YouTube, a vu sa marge opérationnelle s'améliorer de huit points à 28%, pour des revenus augmentés de 23% (en données brutes comme à changes constants) à 56,9 milliards de dollars.



'L'activité des particuliers et des entreprises s'est redressée par rapport au début d'année', explique le directeur financier Ruth Porat, soulignant aussi que 'les revenus de Google Cloud ont atteint 13,1 milliards de dollars en 2020, avec une dynamique en cours significative'.



