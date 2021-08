Alphabet : Partenariat stratégique entre Google et Workday

(CercleFinance.com) - Google , la principale filiale d'Alphabet, a annoncé mardi la signature d'un partenariat stratégique dans le 'cloud' avec Workday, un fournisseur de logiciels de planification et de décision.



Dans le cadre de cet accord de collaboration pluriannuel, Google deviendra le partenaire privilégié de Workday dans l'informatique dématérialisée.



Plus précisément, Google Cloud hébergera les applications d'entreprise de Workday, qui sont destinées aux secteurs de la finance et des ressources humaines et qui sont proposées en mode 'cloud'.



Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.



Workday revendique aujourd'hui plus de 8000 clients, dont la moitié des entreprises du Fortune 500, ce qui correspond à quelque 50 millions d'utilisateurs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.