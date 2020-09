Alphabet : Partenariat stratégique entre Google et Anaplan

(CercleFinance.com) - Google, filiale d'Alphabet, et l'éditeur de logiciels de planification Anaplan ont annoncé mardi un partenariat stratégique concernant l'informatique dématérialisée ('cloud').



Aux termes de l'accord, Anaplan déploiera sa plateforme de planification connectée d'entreprise et de suivi de performances sur l'infrastructure Google Cloud.



Il s'agit de la première offre mise en place par Anaplan sur un cloud dit 'public'.



Le projet permettra aux entreprises d'avoir accès à Hyperblock, le moteur de modélisation et de calcul d'Anaplan permettant de créer des modèles de planification détaillés utilisant de nombreuses données.



Google, lui-même client d'Anaplan depuis 2016, précise que le service Anaplan sur Google Cloud sera proposé à partir de l'été 2021.



