Alphabet : Partenariat 5G entre Google Cloud et Nokia

(CercleFinance.com) - L'équipementier télécoms Nokia annonce un partenariat avec Google Cloud pour développer de nouvelles solutions radio 5G basées sur le cloud, dans le but de répondre aux besoins clés en 5G des entreprises du monde entier.



Les deux sociétés collaboreront sur des solutions conjointes combinant le réseau d'accès radio (RAN), l'Open RAN, le Cloud RAN (vRAN) et les technologies cloud de Nokia, avec la plateforme informatique et l'écosystème d'applications de Google.



'S'appuyant sur le récent partenariat annoncé en février, une nouvelle collaboration entre Nokia et Google Cloud offrira des opportunités supplémentaires de monétisation 5G pour les fournisseurs de services de cloud', déclare le groupe finlandais.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.