Alphabet : Ouverture d'une enquête par Bruxelles

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce l'ouverture d'une enquête formelle en matière de pratiques anticoncurrentielles afin de déterminer si Google, le moteur de recherche d'Alphabet, avait enfreint les règles de l'UE en matière de concurrence.



Il est ici soupçonné de favoriser ses propres services de technologies d'affichage publicitaire en ligne au sein de la chaîne de fourniture ad tech, au détriment de prestataires de services de technologie publicitaire, d'annonceurs et d'éditeurs en ligne concurrents.



L'enquête formelle permettra notamment d'examiner si Google fausse la concurrence en limitant l'accès de tiers aux données des utilisateurs à des fins publicitaires sur des sites web et des applications, tout en réservant ces données pour son propre usage.



