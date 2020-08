Alphabet : Nouvelle version 'plus colorée' de Google Maps

(CercleFinance.com) - Google annonce, sur son blog officiel, d'une nouvelle version de Google Maps, actuellement en cour de déploiement.



Celle-ci se différencie des versions précédentes par des 'améliorations visuelles', apportant plus de détails et de couleurs aux cartes proposées par Google Maps.



Il sera également possible, en zoomant, de voir des éléments comme les trottoirs et les passages piétons. Ces fonctionnalités seront déployées pour Londres, San Francisco et New York d'abord. D'autres villes suivront.



