Alphabet : Les poursuites judiciaires pèsent sur le titre

(CercleFinance.com) - Les Etats-Unis ont annoncé hier soir qu'ils allaient poursuivre en justice Alphabet, la maison-mère de Google, en raison de sa position de monopole sur le marché de la publicité en ligne, une annonce qui faisait trébucher le titre de plus de 3% ce mercredi à la Bourse de New York.



Le Département de la Justice reproche au groupe technologique d'avoir mené, au cours des 15 dernières années, une politique anti-concurrentielle visant à évincer ses rivaux dans les technologies publicitaires, notamment par le biais d'acquisitions.



Le DoJ accuse par ailleurs Google d'avoir abusé de sa position dominante pour obliger les éditeurs et annonceurs à utiliser ses produits et d'avoir entravé l'utilisation de produits concurrents.



'Google contrôle désormais l'outil numérique qui équipe quasiment tous les éditeurs de sites Web cherchant à vendre de la publicité sur leur site', résume l'administration américaine.



Dans son communiqué, le Département de la Justice précise que ces poursuites diffèrent de la plainte au civil déposée en 2020 pour position monopolistique dans la recherche sur Internet, un dossier qui devrait passer en jugement en septembre 2023.



Suite à cette annonce, l'action Alphabet 'A' chutait de 3,6% mercredi une heure après l'ouverture, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice Nasdaq 100.



