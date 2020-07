Alphabet : Le successeur du Google Home se dévoile peu à peu

(CercleFinance.com) - Grâce à une certification de la FCC (Federal Communications Commission) débusquée par les médias américains, dont le site spécialisé dans la 'tech' The Verge, le design de la prochaine enceinte connectée de Google, filiale d'Alphabet, est désormais connu, ainsi que certaines de ses caractéristiques.



Google a d'ailleurs confirmé, dans la foulée, auprès de The Verge ce nouveau design.



Ainsi, le prochain Google Home s'appellera... Google Nest, le géant américain ayant racheté la marque Nest voilà quelques mois et cherchant à regrouper ses appareils domotiques sous celle-ci. Il pourrait être proposé en plusieurs couleurs (bleu, rose et gris notamment). Autre nouveauté : le Nest devrait être doté d'une batterie, permettant à l'appareil de fonctionner complètement sans fil.



Le premier Google Home avait été lancé durant l'été 2016. Depuis, des version Mini et Home Max avaient été proposées aux consommateurs, plaçant Google en concurrence frontale avec Alexa d'Amazon et Siri d'Apple.



