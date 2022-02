Alphabet : Le bénéfice net atteint 76 Mds$ en 2021

(CercleFinance.com) - Alphabet dévoile un chiffre d'affaires de 257,6 Mds$ au titre de l'exercice 2021, en hausse de 41% par rapport à l'exercice précédent.



Dans le même temps, le bénéfice net a pratiquement doublé, passant de 40,2 Mds$ en 2020 à 76 Mds$ en 2021, soit un BPA de 112,2 $. L'EBIT suit la même trajectoire, passant de 41,2 à 78,7 Mds$ en l'espace d'un an.



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires d'Alphabet est ressorti à 75,3 Mds$, en progression de 32% par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice net trimestriel a atteint 20,6 Mds$, contre 15,2 Mds$ un an plus tôt.



Selon Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet et de Google, la croissance d'Alphabet a notamment été portée par ses investissements importants dans l'intelligence artificielle, au bénéfice des particuliers et des entreprises.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.