Alphabet : La Google I/O n'aura pas lieu (du tout)

(CercleFinance.com) - Google, filiale 'principale' du groupe Alphabet, annonce que la conférence I/0 2020 n'aura pas lieu du tout.



Sa version physique avait déjà été annulée au début du mois. En lieu et place, une conférence en ligne était prévue ; c'est celle-ci qui a été supprimée à son tour, à cause de l'épidémie de coronavirus.



La Google I/O devait notamment être l'occasion de découvrir le Pixel 4a, et d'en savoir plus sur Android 11.



