Alphabet : La clé Android TV aurait été certifiée

(CercleFinance.com) - Selon le magazine en ligne américain 9to5Google, la future clé Android TV proposée par Google, filiale d'Alphabet, a été certifiée par la FCC, la commission américaine des télécommunications.



Jusque-là appelée par son nom de code Sabrina, cette clé pourrait être présentée prochainement, la certification FCC ne précédant en général que de quelques semaines la sortie effective du produit. Elle a d'ailleurs été certifiée en compagnie en compagnie d'un autre appareil, décrit comme un 'appareil sans fil'. La télécommande de la clé TV ?



Rappelons que Google a plusieurs appareils en attente de présentation : les Pixel 5 et Pixel 4a 5G, et un nouveau Google Nest.



