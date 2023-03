Alphabet : L'UE autorise Google à acheter Photomath

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé sans condition le projet d'acquisition de Photomath par Google.



Google est une entreprise technologique active dans un large éventail de domaines de produits, y compris la recherche en ligne, les services de boutique d'applications et plusieurs outils d'aide aux devoirs et aux études en ligne. Photomath possède une application d'aide aux devoirs et à l'étude en ligne qui utilise l'appareil photo d'un smartphone pour scanner et résoudre des problèmes mathématiques.



Sur la base de son enquête sur le marché, la Commission a conclu que l'opération ne réduirait pas de manière significative la concurrence sur les marchés suivants: (i) les outils d'aide aux devoirs et aux études en ligne qui incluent les mathématiques comme matière et (ii) les services de recherche généraux.



La Commission a donc conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence dans l'Espace économique européen et a autorisé l'affaire sans condition.



