Alphabet : Google s'engage à se conformer aux règles de l'UE

(CercleFinance.com) - Le site de la Commission européenne rapporte ce midi qu'afin d'aligner davantage ses pratiques sur le droit de l'UE - principalement autour de la transparence et de l'information aux consommateurs - Google s'est engagé à introduire des changements dans plusieurs de ses produits et services.



Ainsi, à la suite d'un dialogue entamé en 2021 avec le Réseau de coopération pour la protection des consommateurs (CPC), coordonné par la Commission européenne, Google a accepté de traiter les questions soulevées par le autorités et d'introduire des changements dans Google Store, Google Play Store, Google Hotels et Google Flights pour assurer la conformité avec les règles de consommation de l'UE.



