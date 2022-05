Alphabet : Google rachète un spécialiste du MicroLED

(CercleFinance.com) - Google a annoncé mercredi soir le rachat de Raxium, un spécialiste des technologies MicroLED, une opération qui doit permettre au géant de l'Internet de développer des écrans de nouvelle génération.



La principale filiale d'Alphabet explique que les équipes de Raxium ont passé près de cinq ans à concevoir une technologie de miniaturisation à haute résolution, aussi efficace d'un point de vue économique qu'énergétique.



'Le savoir-faire technique de Raxium dans ce domaine va jouer un rôle clé dans la poursuite de nos efforts d'investissement dans le matériel numérique', a souligné Google.



Le MicroLED utilise des LED de la taille d'un micromètre qui génèrent de la lumière dès la structure du pixel et reproduisent 100% des couleurs définies, ce qui permet une image réaliste et fidèle à la réalité.



Raxium, aujourd'hui basé à Fremont (Californie), va rejoindre la branche Appareils & Services de Google.



