Alphabet : Google prévoit de gros investissements aux USA

(CercleFinance.com) - Google a prévu d'investir plus de sept milliards de dollars dans l'expansion de ses activités aux Etats-Unis cette année, une enveloppe qui devrait permettre la création d'au moins 10.000 nouveaux emplois.



La principale filiale du groupe Alphabet précise qu'elle compte notamment développer ses équipes au sein de ses bureaux d'Atlanta, Washington DC, Chicago et New York, où des milliers de nouveaux postes devraient être créés cette année.



Google compte également investir dans l'expansion de ses centres de données dans des Etats comme le Nebraska, la Caroline du Nord, la Virginie, le Nevada et le Texas, précise son directeur général Sundar Pichai dans un blog.



Le géant de l'Internet manifeste en outre l'intention de faire son apparition sur de nouveaux territoires, prévoyant notamment l'ouverture d'un centre opérationnel à Southaven (Mississippi).



