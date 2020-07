Alphabet : Google prévoit d'investir massivement en Inde

(CercleFinance.com) - Sundar Pichai, le directeur général de Google et de sa maison-mère Alphabet, a annoncé lundi que le géant américain du numérique avait l'intention d'investir pas moins de 10 milliards de dollars en Inde au cours des cinq à sept prochaines années.



L'initiative - qui prendra la forme d'un 'Fonds de numérisation Google pour l'Inde' (Google for India Digitization Fund) - passera notamment par des prises de participations dans des start-ups locales, des partenariats et des investissements dans les infrastructures et les écosystèmes, a expliqué le cadre dirigeant.



'L'apparition de smartphones à bas prix, conjuguée avec un accès bon marché aux données et à des infrastructures télécoms de classe mondiale, a ouvert la voie à de nouvelles opportunités', a estimé Sundar Pichai.



