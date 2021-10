Alphabet : Google multiplie les annonces au Next '21

(CercleFinance.com) - Google, la principale filiale d'Alphabet, a annoncé mardi toute une série de contrats, de partenariats et de nouveautés à l'occasion de l'ouverture de l'événement 'Next '21' organisé par Google Cloud.



La société d'informatique dématérialisée du géant de l'Internet dit avoir conclu de nouveaux accords de fourniture de services 'cloud' avec plusieurs groupes de la trempe de General Mills, Siemens Energy, Walmart et Wendy's.



Côté collaborations, Google Cloud a annoncé une extension de son accord avec Citrix afin de permettre aux salariés en mode de travail 'hybride' de bénéficier d'un accès facile et sécurisé à des applications virtualisées.



Google Cloud - qui a ouvert cette année de nouveaux sites à Varsovie, Delhi, Melbourne et Toronto - dit prévoir 10 nouvelles implantations, à savoir Berlin-Brandebourg, Columbus (Ohio), Israel, Madrid, Milan, Paris, Santiago, l'Arabie Saoudite et Turin.



L'événement Google Cloud Next 2021, qui se déroulera du 12 au 14 octobre, doit proposer des ateliers interactifs en ligne, des sessions à la demande, des séances de questions-réponses en direct avec des experts ainsi que des démonstrations des technologies les plus récentes du groupe.



