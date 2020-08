Alphabet : Google investit dans un spécialiste de la sécurité

(CercleFinance.com) - Google a annoncé lundi qu'il allait investir 450 millions de dollars en vue de prendre une participation de 6,6% au sein du spécialiste américain des systèmes de sécurité électronique ADT.



Les deux sociétés décrivent cet investissement comme un élément d'un partenariat plus large visant à proposer des technologies intelligentes intégrées pour la sécurité du domicile.



Aux termes de l'accord, ADT prévoit de proposer à ses clients des dispositifs Google dès cette année, avant d'accentuer l'intégration des produits du géant de l'Internet à compter de l'an prochain.



Google et ADT précisent qu'ils comptent également consacrer chacun une enveloppe de 150 millions de dollars aux activités de développement produit, de co-marketing et de formation de leurs salariés afin de faire avancer leur partenariat.



Dans l'immédiat, les fonds provenant de l'investissement de Google seront utilisés afin de doper la croissance d'ADT et de réduire l'endettement du groupe.



