Alphabet : Google épinglé par la DGCCRF, amende de 1.1ME

(CercleFinance.com) - La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) fait savoir ce matin que son enquête, initiée en 2019, 'a permis de démontrer le caractère trompeur du classement des hôtels par Google, notamment sur son moteur de recherche'.



Selon la DGCCRF, 'les sociétés Google Ireland Ltd et Google France ont corrigé leurs pratiques et, après accord du procureur de la République de Paris, ont accepté de payer une amende de 1,1 million d'euros dans le cadre d'une transaction pénale.'



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.