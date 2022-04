Alphabet : Google dévoile ses plans d'investissement aux USA

(CercleFinance.com) - Google a annoncé mercredi qu'il prévoyait d'investir pas moins de 9,5 milliards de dollars aux Etats-Unis en 2022, une enveloppe qui devrait permettre la création d'au moins 12.000 nouveaux postes dans le pays d'ici à la fin de l'année.



Le géant de l'Internet, filiale du groupe Alphabet, rappelle qu'il compte notamment ouvrir ses nouveaux bureaux à Atlanta (Géorgie) dans le courant de l'année, tout en poursuivant l'expansion de ses locaux de New York.



Au Texas, Google dit avoir effectué de gros progrès en vue de l'ouverture de ses nouveaux bureaux devant être situés dans le centre-ville d'Austin, un projet actuellement en cours de construction.



Sur le blog officiel de l'entreprise, Sundar Pichai, le directeur général de Google et Alphabet, rappelle que le groupe californien a déjà investi plus de 37 milliards de dollars dans ses bureaux et centres de données américains au cours des cinq dernières années, ce qui a permis la création de plus de 40.000 emplois.



Google rappelle en outre avoir consacré quelque 40 milliards de dollars à ses activités de recherche e développement (R&D) aux Etats-Unis rien que sur les exercices 2020 et 2021.



