Alphabet : Dopé par ses dernières annonces dans l'IA

(CercleFinance.com) - Alphabet s'inscrit à contre-courant des marchés d'actions américains ce jeudi et gagne plus de 4%, bénéficiant de commentaires d'analystes favorables suite à ses dernières avancées en matière d'intelligence artificielle.



En fin de matinée, le titre 'A' du géant de l'Internet grimpait de 4,2%, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice Nasdaq 100, après avoir déjà pris plus de 4% hier.



Plusieurs professionnels saluent aujourd'hui les annonces faites hier par le groupe à l'occasion de la tenue de sa conférence de développeurs, baptisée 'Google I/O'.



'Notre impression est que la présentation I/O a permis d'apaiser les craintes entourant les produits liés à la recherche en ligne, aux coûts, mais aussi à la monétisation', soulignent les équipes de Bank of America.



'Noue avons le sentiment que l'IA va permettre d'améliorer grandement les fonctionnalités de la recherche, ce qui pourrait susciter un intérêt grandissant pour ses outils dans le domaine sachant que Google est bien positionné sur le mobile', ajoute BofA, qui affiche une recommandation d'achat sur le titre.



Chez Mizuho Securities, on souligne que toutes les nouveautés liées à l'intégration de l'IA, notamment dans les outils de bureautique, devraient apparaître dès cette année.



Se disant 'confortable' avec le positionnement de long terme d'Alphabet en la matière, le bureau d'études maintient sa recommandation d'achat ainsi que son objectif de cours de 135 dollars.



Jefferies, lui aussi à l'achat avec une cible de 130 dollars, évoque pour sa part un message 'beaucoup plus cohérent' que les annonces décevantes qui avaient été faites à Paris cet hiver.



'Nous nous attendons à ce que la dynamique dans le domaine accélère avec un début de monétisation prévu d'ici à la fin de l'année, prédit le broker.



Si le cours de Bourse est loin de ses plus hauts de la fin 2021, sa valorisation de plus de 1.400 milliards de dollars fait d'Alphabet la quatrième plus grosse capitalisation boursière mondiale, derrière Apple, Microsoft et Saudi Aramco.



