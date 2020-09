Alphabet : Date et prix des prochains Google Pixel ont fuité

(CercleFinance.com) - Nouvelle fuite pour les prochains smartphones de Google, les Pixel 4a 5G et Pixel 5 : ce sont désormais les prix et dates de lancement qui seraient connus.



Ainsi, selon plusieurs médias qui ont notamment repéré un document interne à Vodafone Allemagne, les smartphones seront proposés à 499 euros pour le Pixel 4a 5G, et à 629 euros pour le Pixel 5. Ils devraient être présentés avant la fin du mois de septembre.



Rappelons que le Pixel 4a, dans sa déclinaison non-5G, a déjà été présenté. Il sortira au début du mois d'octobre, et sera proposé à 349 euros.



