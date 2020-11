Alphabet : Contrat dans le cloud avec ABB

(CercleFinance.com) - Alphabet annonce que sa filiale Google Cloud a contrat un accord avec ABB, contrat destiné à accroitre la résilience de son infrastructure grâce à un plan de migration vers le cloud en ligne avec le nouveau modèle opérationnel du groupe d'ingénierie suisse.



Le géant technologique ajoute qu'il va aussi déployer des systèmes de sciences de données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour simplifier et améliorer l'automatisation et la consolidation sur les sites d'ABB.



