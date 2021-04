Alphabet : Bond de 162% du bénéfice net trimestriel

(CercleFinance.com) - Alphabet a dévoilé mardi soir un bénéfice net en progression de 162% à plus de 17,9 milliards de dollars pour le premier trimestre 2021, soit 26,29 dollars par action, un BPA s'établissant donc très largement au-dessus du consensus.



Le géant technologique, maison-mère notamment du moteur de recherche Google et de la plateforme YouTube, a vu sa marge opérationnelle s'améliorer de 11 points à 30%, pour des revenus augmentés de 34% (+32% à changes constants) à 55,3 milliards de dollars.



'Ces revenus reflètent une activité en ligne élevée des consommateurs et une croissance bien répartie des recettes publicitaires', explique la directrice financière Ruth Porat, soulignant aussi la vigueur de Google Cloud dont les revenus ont atteint quatre milliards.



