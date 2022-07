Alphabet : 2e trimestre moins pire que prévu, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Alphabet, la maison-mère de Google, a fait état hier soir de résultats trimestriels moins mauvais que ce que pouvait redouter le marché, à la faveur notamment de la bonne résistance de ses activités dans le 'cloud'.



Le chiffre d'affaires du géant de l'Internet est ressorti à 69,7 milliards de dollars, en hausse de 13% par rapport au trimestre correspondant l'an dernier.



Ce montant est néanmoins légèrement inférieur aux 70 milliards de dollars qui étaient anticipés par les analystes.



Le bénéfice trimestriel s'est quant à lui inscrit à 16 milliards de dollars, soit 1,21 dollar par action, contre 18,5 milliards un an plus tôt, ou 1,36 dollar par titre.



Le consensus visait, lui, un BPA de 1,28 dollar.



Quoique modestement inférieurs aux attentes des analystes, ces résultats ont dissipé les inquiétudes des investisseurs de voir les performances du groupe se dégrader brutalement avec le ralentissement de l'économie mondiale.



L'activité liée au moteur de recherche Google a ainsi grimpé de 14% pour représenter des revenus de quelque 40,7 milliards de dollars sur le trimestre, tandis que les métiers du 'cloud' ont bondi de presque 37%, à près de 6,3 milliards.



Dans leurs notes publiées aujourd'hui, les analystes disent néanmoins s'inquiéter de la perspective d'un ralentissement de cette croissance du fait de la décélération de l'économie, qui devrait se traduire par une révision à la baisse des dépenses publicitaires, notamment sur YouTube.



'S'il est vrai que ces résultats illustrent une certaine résistance de la part du modèle économique du groupe, nous continuons de percevoir des risques de mauvaises surprises pour la croissance des revenus dans la publicité et le cloud pour ce qui concerne 2023', préviennent ainsi les équipes de Mizuho.



Ces chiffres étaient néanmoins été salués par les investisseurs et le titre du groupe prenait 5,1% dans les premiers échanges. A la clôture de mardi, l'action affichait encore une baisse de près de 25% par rapport à sa valeur au 1er janvier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.