Alpha MOS : Lève 3 ME pour accélérer son développement

(CercleFinance.com) - Alpha MOS annoncer pouvoir accélérer son développement commercial et technologique grâce à une levée de fonds de 3 ME réalisée fin 2022 dans le cadre d'un placement privé d'obligations convertibles en actions (OCA).



Cette opération permet à Alpha MOS de renforcer ses fonds propres, de financer son activité et d'intensifier son développement commercialà l'international.



La société indique d'ailleurs travailler avec 'des leaders mondiaux des

boissons non-alcoolisées et des produits frais' pour intégrer sa solution d'analyse sensorielle à leurs processus de contrôle qualité.



En outre, Alpha MOS développe son outil d'IA afin de rendre encore plus rapides les tests effectués.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.