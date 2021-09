Alpha MOS : Le titre s'envole après un contrat au Japon

(CercleFinance.com) - L'action Alpha MOS signe de loin la plus forte hausse de la Bourse de Paris vendredi après la signature d'un contrat avec le groupe industriel japonais Shimadzu pour la fourniture de nez artificiels.



Vers 10h00, le titre s'envole de plus de 20% dans des volumes déjà équivalents à plus de 17 fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances de Bourse.



Le spécialiste de l'analyse sensorielle a annoncé hier soir avoir cédé une licence d'utilisation de sa base de données 'AroChemBase' à Shimadzu, un fabricant d'instruments d'analyse par chromatographie gazeuse.



Cette technologie permet une analyse sensorielle de l'odeur afin de maîtriser les caractéristiques organoleptiques de produits, notamment pour la détection des défauts olfactifs en amont de la production.



L'ajout de la base de données Alpha MOS va permettre à Shimadzu d'augmenter la qualité de ses résultats d'analyse, qui passeront d'une fiabilité de 80% à 95% environ.



Les termes financiers du contrat n'ont en revanche pas été dévoilés.



