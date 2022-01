Alpha MOS : Des cessions pour favoriser la liquidité du titre

(CercleFinance.com) - Alpha MOS a annoncé lundi que Jolt et Ambrosia, ses actionnaires majoritaires, avaient décidé de mettre en oeuvre un certain nombre d'initiatives en vue d'accroître la liquidité de l'action.



Les deux actionnaires ont confié un mandat de cession à Kepler Cheuvreux, portant sur un total de 1,2 millions d'actions, soit 600.000 titres chacun, représentant près de 11,8% du capital.



A l'issue de l'opération, si elle aboutit, Jolt et Ambrosia conserveront plus des deux tiers du capital du fabricant de nez, langues et yeux électroniques à usage industriel, contre près de 79,6% aujourd'hui.



En accroissant le flottant, Jolt et Ambrosia souhaitent augmenter les échanges sur le marché et favoriser la liquidité et la régularité des transactions des actions, tout en réduisant la volatilité du cours.



