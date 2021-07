Almirall : Lancement de deux médicaments en Europe

(CercleFinance.com) - Le laboratoire espagnol Almirall annonce le lancement prochain en Europe de deux nouveaux médicaments topiques, Klisyri et Wynzora, venant compléter son portefeuille de solutions thérapeutiques innovantes dans le domaine de la dermatologie médicale.



Klisyri (tirbanibuline) a été approuvé le 19 juillet par la Commission européenne pour le traitement topique de la kératose actinique du visage ou du cuir chevelu chez l'adulte, la maladie cutanée précancéreuse la plus fréquente.



Wynzora (calcipotriol et bétaméthasone) est indiqué pour le traitement topique du psoriasis vulgaris léger à modéré, y compris le psoriasis du cuir chevelu chez l'adulte. Il a fait l'objet d'une procédure décentralisée.



