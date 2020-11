Almirall : En forte hausse après ses résultats sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Le groupe espagnol Almirall a fait preuve de 'résilience' pendant les neuf premiers mois de l'année, compte tenu de l'impact de Covid-19. Suite à cette annonce, les actions cotées à la bourse de Madrid sont en hausse de près de 4%.



La société a annoncé une baisse de 9% de son chiffre d'affaires à 683 millions d'euros, avec une chute de 20% de l'Ebitda à 189,6 millions d'euros.



Malgré les effets de la pandémie sur ses activités de dermatologie, Almirall a déclaré que les principaux moteurs de croissance de son portefeuille, tels que les médicaments contre le psoriasis Ilumetri et Skilarence, ont amélioré leurs performances au cours du troisième trimestre.



Le marché américain a également montré des signes de retour à la normale au cours du troisième trimestre, a déclaré le groupe.



En ce qui concerne l'année 2020, Almirall a déclaré qu'il prévoyait une baisse à un chiffre des ventes pour l'année entière et un Ebitda entre 230 millions d'euros et 250 millions d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.