Almirall : Avance après ses trimestriels, objectifs maintenus

(CercleFinance.com) - Le groupe biopharmaceutique espagnol Almirall progresse légèrement en Bourse ce lundi après le maintien de ses objectifs annuels et malgré une baisse de son résultat opérationnel au premier trimestre du fait de la perte de revenus liés à un accord avec AstraZeneca.



Le laboratoire a annoncé ce matin avoir généré des ventes nettes en hausse de 6% à 232 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, à la faveur du dynamisme de son portefeuille dermatologique, son nouveau coeur de métier.



Son résultat brut d'exploitation (EBITDA) s'est néanmoins replié de 13,1% à 51,8 millions d'euros, l'attention portée à la dermatologie s'étant aussi traduite par un repli des ventes de ses autres médicaments (antihistaminiques, anti-migraineux,...).



Ses coûts généraux et administratifs ont par ailleurs augmenté de 3,7% au cours du trimestre, pour atteindre 106,7 millions d'euros, en raison de la préparation des mises sur le marché de Wynzora (psoriasis) et Klisyri (kératose actinique) aux Etats-Unis et en Europe et de la montée en puissance d'Ilumetri (psoriasis), son best-seller.



Après ce bon début d'année, Almirall a confirmé ses objectifs pour 2023, qui prévoient des ventes nettes en hausse de 0% à 5% pour un Ebitda compris entre 165 et 180 millions d'euros.



Fondé en 1943 à Barcelone, Almirall emploie aujourd'hui 1800 employés dans une vingtaine de pays.



Peu avant 12h00, son titre avançait de 1,1% à la Bourse de Madrid,



