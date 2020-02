Almirall : Accord de licence sur Seysara en Chine

(CercleFinance.com) - Almirall annonce un accord de licence en Chine avec Paratek Pharmaceuticals portant sur Seysara (sarecycline), un antibiotique par voie orale pour le traitement de lésions inflammatoires de l'acné vulgaire non nodulaire modérée à sévère.



Selon les termes convenus, Almirall sera responsable du développement, de l'enregistrement et de la commercialisation du produit en Chine, en échange de redevances calculées en pourcentage des ventes nettes une fois qu'il sera lancé sur le marché.



Le laboratoire espagnol de dermatologie a l'intention de commencer en 2020 une étude de phase III en Chine pour y prouver l'efficacité et la sécurité de Seysara, avant de soumettre un dossier en vue d'une approbation en 2023.



