Alibaba promet des milliards contre les inégalités... et plonge toujours en Bourse

(BFM Bourse) - Le géant technologique chinois va investir 100 milliards de yuans (15,5 milliards de dollars) d'ici à 2025 pour soutenir la "prospérité commune", devenant ainsi le dernier poids lourd du secteur à s'engager à soutenir l'initiative de Xi Jinping dans l'espoir d'obtenir ses bonnes grâces. Le titre lâche 3,6%, ce qui porte à près de 45% sa chute depuis fin octobre dernier.

Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba a vu ses actions (re)plonger vendredi en réaction à sa promesse d'investir 100 milliards de yuans (soit 13 milliards d'euros) d'ici à 2025 dans des causes caritatives en réponse à l'appel du président Xi Jinping. Le chef d'État avait appelé courant août les plus fortunés de ses compatriotes à œuvrer davantage à "la prospérité commune", dans un pays où l'essor économique fulgurant de ces dernières décennies a creusé les inégalités - ce qui s'était traduit par la plus forte chute journalière de l'année pour les valeurs du luxe à Paris.

Dans le collimateur des autorités ces derniers mois pour diverses raisons, de la collecte abusive de données personnelles aux accusations de pratiques monopolistiques, Alibaba a décidé de répondre à l'appel.

Le groupe "est impatient d'apporter sa contribution à la réalisation de la prospérité commune", a ainsi déclaré son PDG Daniel Zhang dans un communiqué. Le géant du e-commerce a annoncé vouloir investir dans les domaines de l'innovation technologique, des PME ou encore du bien-être des travailleurs précaires.

Le titre Alibaba en chute libre à Hong Kong

Au printemps, Alibaba a ainsi été condamnée à une amende de 2,3 milliards d'euros pour entrave à la concurrence. Son charismatique fondateur, Jack Ma, observe une grande discrétion depuis de nombreux mois.

Le tour de vis s'est étendu ces derniers mois aux secteurs des jeux vidéo en ligne, du divertissement et des instituts privés proposant du soutien scolaire.

Tencent a aussi promis 100 milliards de yuans

Alibaba a par ailleurs annoncé la création d'un fonds de développement de 20 milliards de yuans (2,6 milliards d'euros) dans la province du Zhejiang (à l'est du pays), siège du groupe et "zone pilote" du programme de "prospérité commune".

