Alfa Laval : Solides prises de commandes, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval grimpe en Bourse de Stockholm ce jeudi après l'annonce de commandes supérieures aux attentes, soutenues notamment par les secteurs de l'énergie et de la marine.



Le titre du groupe spécialisé dans les échanges thermiques, la séparation et le transfert de fluides s'adjuge 5,8%, alors que l'indice sectoriel européen avance de 0,3%.



Les prises de commandes d'Alfa Laval, dont les équipements sont aussi bien utilisés dans l'alimentaire que dans la construction navale, ont augmenté de 28% à 18,4 milliards de couronnes, un niveau supérieur au consensus.



Son bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement (Ebitda ajusté) s'est accru de 21% à 2,4 milliards de couronnes, tandis que ses ventes ont progressé de 34% à 15,9 milliards, dépassant encore les prévisions du marché.



En dépit du ralentissement de l'activité économique, Alfa Laval dit tabler sur une demande stable sur ses principaux marchés au troisième trimestre, tout en déclarant à un effet saisonnier défavorable avec l'été.



