Alfa Laval : Résultats et perspectives salués en Bourse

(CercleFinance.com) - Alfa Laval s'inscrit en vive hausse jeudi à la Bourse de Stockholm et signe l'une des meilleures performances de l'indice OMXS30, soutenu par les résultats et les perspectives dévoilés ce matin par le groupe d'ingénierie suédois.



A 11h45, le titre bondit de plus de 7% contre un gain de 1,9% au même instant pour l'OMXS30 et de 0,8% pour l'indice STOXX du secteur européen de l'industrie.



Le spécialiste des échanges thermiques, de la séparation et du transfert de fluides a dévoilé ce matin des résultats trimestriels meilleurs que prévu et fait état de perspectives supérieures aux attentes.



Son bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement (Ebitda) ajusté a atteint 2,52 milliards de couronnes sur les trois derniers mois de 2022, contre 1,99 milliard un an auparavant, une performance supérieure de 7% au consensus.



Ses ventes ont progressé de 30% à 16,48 milliards de couronnes, tandis que ses prises de commandes ont grimpé de 23% à 15,77 milliards, dépassant là encore les prévisions des analystes.



Pour le premier trimestre 2023, le groupe a déclaré anticiper une demande 'du même ordre' que celle du quatrième trimestre, alors que le marché anticipait au contraire un repli séquentiel de l'activité.



