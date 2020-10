Alfa Laval : Remporte une commande aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Alfa Laval va fournir une ligne de traitement au raffineur américain HollyFrontier dans le but de soutenir la production de diesel renouvelable. Un accord d'une valeur de 130 millions de couronnes suédoises (environ 13 millions d'euros) a été signé entre les deux parties.



Alfa Laval fournira des équipements (séparateurs à grande vitesse et échangeurs de chaleur compacts) à une usine de pré-traitement chargée d'éliminer les éléments contaminants des graisses et des matières premières pétrolières, avant leur conversion en carburant diesel renouvelable.



La livraison de l'équipement est prévue pour 2021.





