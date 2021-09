Alfa Laval : Partenariat autour des micro-usines Wayout

(CercleFinance.com) - Alfa Laval a annoncé lundi la signature d'un partenariat avec la start-up suédoise Wayout International portant sur la construction de micro-usines permettant la production locale d'eau et de boissons.



Aux termes de l'accord, ces micro-usines - basées sur les technologies développée par le groupe d'ingénierie suédois - seront assemblées au sein de son usine de Copenhague.



Le partenariat, appelé à démarrer l'an prochain, vise dans un premier temps une production d'un maximum de 100 de ces unités dites 'plug and play' (prêtes à l'emploi).



Wayout explique que ses micro-usines, qui permettent la production de 70.000 livres d'eau potable par mois, contribuent aussi à éviter l'émission de 200.000 bouteilles en plastique par mois.



Un autre volet de l'accord porte sur la fabrication de micro-brasseries 'clé en main' susceptibles d'être facilement déployées par les hôtels et restaurants.



