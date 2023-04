Alfa Laval : Le titre grimpe avec la hausse des commandes

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval se distingue ce mardi à la Bourse de Stockholm suite à la présentation de commandes et d'une marge opérationnelle supérieures aux attentes au premier trimestre.



En fin de séance, le titre du groupe spécialisé dans les échanges thermiques la séparation et le transfert des fluides gagne 3,6% alors que l'indice sectoriel européen recule de 0,2%.



Les commandes d'Alfa Lava ont augmenté de 25% en données organiques au premier trimestre pour atteindre 18,4 milliards de couronnes suédoises, grâce à une forte demande dans l'énergie et la marine.



Son bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement (Ebitda) ajusté s'est établi à 2,4 milliard de couronnes, contre 1,8 milliard un an auparavant, alors que le consensus visait 2,1 milliards.



Sa marge opérationnelle ajustée s'est tassée à 16,9%, contre 17,1% un an plus tôt, mais dépasse largement la prévision moyenne des analystes qui s'était établie à 15%.



Alfa Laval a déclaré prévoir une demande en baisse en rythme séquentiel au deuxième trimestre, mais la vigueur de son carnet de commandes semblait rassurer les investisseurs concernant son activité pour les mois à venir.



